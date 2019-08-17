Лариджани: Британцы поняли, что сегодняшние условия в Иране отличаются от прошлых

"Ранее они (британцы, -ред.) вместе с американцами были вовлечены в переворот правительство Мосаддега, чтобы сменить национальное правительство Моссадега и поддержать правительство Пехлеви на десятилетия. посравните условия того дня с сегодняшним Ираном. Британцы были вынуждены освободить танкер с иранской нефтью,", -отметил он.

"За последние несколько дней Иран показал миру свое сопротивление , и британцы осознали, что сегодняшние условия в Иране отличаются от прошлых, и Иран больше не отказывается от своего морского богатства", - добавил он.

Напомним, 4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

Ранее власти Великобритании освободили задержанный в Гибралтаре танкер Grace 1 с иранской нефтью.

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