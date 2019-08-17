Молодежная сборная Ирана по волейболу обыграла Кубу

Матч состоялся в Тунисе, где сборная Ирана одержала победу над Кубой.
Ранее также Иран победил Египет в первом матче со счетом 3:0.
Иранские волейболисты сегодня встретятся с Бразилией.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
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Тегеран, 17 августа, ИРНА – Волейболисты молодежной сборной Ирана в товарищеском матче победили Кубу со счетом 3:2.
Матч состоялся в Тунисе, где сборная Ирана одержала победу над Кубой.
Ранее также Иран победил Египет в первом матче со счетом 3:0.
Иранские волейболисты сегодня встретятся с Бразилией.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
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