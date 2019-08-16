На следующей неделе в Иране будет представлен собственный аналог ЗРК "С-300"

По словам Тагизаде, иранская система противовоздушной обороны "Бавар-373", которая даже является более продвинутым, чем своего российского аналога С-300,способна поражать цели на высоте до 27 километров, радиус действия — 200 км.

Замглавы министерства обороны подчеркнул, что комплекс полностью иранского производства продемонстрирует оборонительную мощь Ирана всему миру.

В сентябре 2017 года Иран провел испытание нового зенитного ракетного комплекса "Бавар-373", который по оценкам военных является более продвинутым аналогом российского С-300.

Напомним, что контракт между Тегераном и Москвой на поставку Ирану ЗРК "С-300", заключенный в 2007 году вступил в силу в 2015 году.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409