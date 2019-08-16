Иран назвал освобождение Grace 1 дипломатической победой для страны

По его словам, власти британского Гибралтара задержали танкер с иранской нефтью по приказу властей США. "И правительство, и министерство иностранных дел, и все органы Исламской Республики после задержания властями Гибралтара нефтяного танкера "Grace 1" единогласно поддержали наших дипломатов и юристов, что привело к освобождению танкера", сказал Ваези, добавив, "что это стало очередной дипломатической победой для Исламской Республики".

В четверг стало известно, что власти Гибралтара освободили танкер Grace 1 с иранской нефтью, задержанный в начале июля в связи с подозрениями в нарушении санкций ЕС против Сирии.

4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

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