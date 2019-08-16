16 августа 2019 - 11:52
Journalist ID: 2388
News Code 83439027
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Зариф завтра посетит Кувейт

Зариф завтра посетит Кувейт

Тегеран, 16 августа, ИРНА – Глава иранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф завтра, в субботу, отправится в Кувейт в целях региональных консультаций. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

По словам Мусави, в ходе своего однодневного визита министр иностранных дел Ирана обсудит двусторонние вопросы и региональные события со своим кувейтским коллегой и другими должностными лицами

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