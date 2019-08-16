Зариф завтра посетит Кувейт

Сари, 15 августа, ИРНА – По данным после встречи замдиректора национальных банков Ирана и России, уровень сотрудничества и банковских обменов между двумя странами на этой неделе повысится в РФ в ближайшее время, как заявил посол РФ в Иране Леван Джагарян.