Зариф завтра посетит Кувейт

По словам Мусави, в ходе своего однодневного визита министр иностранных дел Ирана обсудит двусторонние вопросы и региональные события со своим кувейтским коллегой и другими должностными лицами
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Тегеран, 16 августа, ИРНА – Глава иранской дипломатии Мохаммад Джавад Зариф завтра, в субботу, отправится в Кувейт в целях региональных консультаций. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
По словам Мусави, в ходе своего однодневного визита министр иностранных дел Ирана обсудит двусторонние вопросы и региональные события со своим кувейтским коллегой и другими должностными лицами
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
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