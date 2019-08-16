Иран, РФ и Азербайджан создали рабочую группу по коридору «Север-Юг»

Заседание состоялось в Сочи, Россия. Трехстороннее заседание было проведено для изучения вопросов по ликвидации инфраструктурных ограничений и снятию административных барьеров в сфере перевозок людей и грузов по западному маршруту международного транспортного коридора «Север-Юг.

Соответствующее решение принято на встрече глав министерств транспорта этих стран Евгения Дитриха, Мохаммада Эслами и Рамина Гулузаде.

"Стороны договорились также содействовать созданию совместных транспортных предприятий. Кроме того, на встрече была подчеркнута необходимость разработки согласованной трехсторонней цифровой платформы трансграничных перевозок", - говорится в сообщении Минтранс РФ.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Ирана, Азербайджана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

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