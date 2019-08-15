Полиция Гибралтара освободила иранский экипаж задержанного танкера

По данным телеканала, Гибралтарский суд освободил иранский экипаж танкера Grace 1, задержанного в прошлом месяце.

Танкер был задержан по подозрению в нарушении санкций ЕС за отправку нефти в Сирию.

Танкер Grace 1, перевозивший 2.1 миллиона баррелей нефти, был арестован полицией Гибралтара и британскими спецназами 4 июля этого года. Это вызвало дипломатический кризис между Тегераном и Лондоном.

19 июля Иран также арестовал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе за несоблюдение международных норм.

Ранее газета Sun со ссылкой на источники, близкие к главному министру Гибралтара Фабиану Пикардо, сообщила, что Grace 1, задержанный в Гибралтаре более месяца назад, освободят в четверг.

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