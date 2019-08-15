15 августа 2019 - 11:50
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Банковское сотрудничество между Ираном и Россией расширится: посол в стране

Банковское сотрудничество между Ираном и Россией расширится: посол в стране

Сари, 15 августа, ИРНА – По данным после встречи замдиректора национальных банков Ирана и России, уровень сотрудничества и банковских обменов между двумя странами на этой неделе повысится в РФ в ближайшее время, как заявил посол РФ в Иране Леван Джагарян.

«Расширение банковских обменов между двумя странами повысит уровень торговли между ними», - отметил дипломат.

Он также выразил надежду, что, с расширением банковских обменов между Россией и Ираном, эти две страны смогут отказаться от долларов в торговых сделках.

«Сотрудничество между Ираном и Россией имеет высокий уровень благодаря политической воле двух стран, и этот уровень сотрудничества показал себя в провинциях Ирана и России, особенно в провинциях на берегу Каспийского моря», - указал он.

По его словам, «вскоре новая бизнес-делегация из России посетит северные провинции Ирана, и я надеюсь, что прибытие этой делегации расширит торговые обмены между провинциями Ирана и России.»

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