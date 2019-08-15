Банковское сотрудничество между Ираном и Россией расширится: посол в стране

«Расширение банковских обменов между двумя странами повысит уровень торговли между ними», - отметил дипломат.

Он также выразил надежду, что, с расширением банковских обменов между Россией и Ираном, эти две страны смогут отказаться от долларов в торговых сделках.

«Сотрудничество между Ираном и Россией имеет высокий уровень благодаря политической воле двух стран, и этот уровень сотрудничества показал себя в провинциях Ирана и России, особенно в провинциях на берегу Каспийского моря», - указал он.

По его словам, «вскоре новая бизнес-делегация из России посетит северные провинции Ирана, и я надеюсь, что прибытие этой делегации расширит торговые обмены между провинциями Ирана и России.»

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