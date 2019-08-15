Иран заявил о готовности решительно ответить на любую агрессию

Аракчи на встрече с членами Комиссии по внешней политике и безопасности Индонезии приветствовал всестороннее расширение отношений со страной и заявил, что «укрепление обороноспособности Ирана является сдерживающим и не будет использоваться против любой другой страны.»

«Согласно фетве Верховного лидера Ирана, мы запрещаем любое использование оружия массового уничтожения, но, благодаря способностям наших ученых, мы достигли ядерной технологии», - отметил он.

В отношении жестоких санкций США против иранского народа Аракчи также подчеркнул, что эти санкции являются незаконными и носят нечеловеческий характер, но Иран полон решимости превратить его в возможность для развития национальной экономики.»

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