14 августа 2019 - 19:02
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ОАЭ и Саудовская Аравия стремятся расчленить Йемен

ОАЭ и Саудовская Аравия стремятся расчленить Йемен

Тегеран, 14 августа. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что ОАЭ и Саудовская Аравия стремятся расчленить Йемен, отметив, что Иран выступает за единый Йемен.

"Саудовско-эмиратской коалиции в сопровождении своих наемников за последние пять лет не удалось сломить волю народа с помощью всех видов новейшего оружия, массовых убийств и разрушений", говорится в заявлении Мусави опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

По его словам, Саудовская Аравия и ОАЭ считают себя побежденными перед лицом воли йеменского народа защищать свою страну. "Они стремятся расчленить Йемен в ходе подозрительного заговора", сказал он.

"Исламская Республика всегда выступает за единый Йемен и считает сохранение единства страны ответственностью всех йеменцев", подчеркнул Мусави.

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