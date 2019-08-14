В Тегеране представлена книга "Путешествие по Таджикистану Самарканду и Бухаре"

На торжественной церемонии представления книги "Путешествие по Таджикистану Самарканду и Бухаре" принял участие новый посол Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди.

Книга рассказывает о приключениях иранской писательницы, поэтессы Надире Бадии в Таджикистане и городах Самарканд и Бухара в Узбекистане.

В Иране преобладает взгляд на таджиков как на персоязычный оседлый народ иранского происхождения в сегодняшнем Таджикистане, Самарканде и Бухаре. Конечно, между таджиками Средней Азии и персами Ирана сегодня много различий, но отождествление таджиков с персами тысячу и даже 300 лет назад не вызывало никакого сомнения, так как с 8 по 16 вв. выражения «иранец», «перс» и «таджик», являлись синонимами.

Автор книги в своей работе указывает на культурную, языковую и традиционную общности иранцев, таджиков.

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