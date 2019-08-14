Иранцы завоевали 2 золота на Всемирных игр полицейских и пожарных в Китае

Абольгасем Пайдар и Мохсен Папи из Ирана в весовых категориях 65 и 70 кг завоевали золото в состязаниях по каратэ.

Всемирные игры полицейских и пожарных проходят в Китае с 8 по 18 августа, они включают в себя более 55 различных спортивных дисциплин.

Раньше иранские представители Гафар Мирзаи и Али Матин в весовых категориях 73 и 100 кг также выиграли золото и серебро по дзюдо.

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