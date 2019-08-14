Попали ли лекарства под санкции США в отношении Ирана?

Хотя 97% от лекарств производится в Иране, нельзя забывать о том, что 50% лекарственного сырья поступает из-за рубежа. С другой стороны, производство лекарств требует различных компонентов, и отсутствие одного из них может остановить линию производства лекарств. Производство некоторых препаратов и вакцин, особенно дорогих лекарства для трудноизлечимых пациентов, также не имеет экономического обоснования. Поэтому существует потребность в импорте лекарств и в финансовых механизмах для денежных переводов.

Финансовые каналы, которые предложены для получения лекарств, в основном не работают. Так называемый финансовый механизм "INSTEX" пока не смог разрешить проблемы в отношении поставки лекарств.

Если Запад не приемлет высказываний властей Ирана об ограничительных мерах в отношении импорта лекарств в страну, то и отрицать жалобы больных, которые ежедневно страдают от санкций США, он тоже не может.

Азин Сахаби только одна из сотен пациентов, которые пострадали от санкций США. Она страдает от некоего аутоиммунного нервно-мышечного заболевания под названием "Миастения Гравис", и говорит, что в эти дни одно из необходимых ей лекарств, "MESTINON", из-за санкций стал очень редким в Иране.

"Это лекарство производится в стране, но некоторые больные вынуждены использовать иностранную версию препарата", добавила она.

Больные, которые страдают о ревматоидного артрита, также жалуются на нехватку лекарства "Methotrexate" из-за усиления санкций США против Ирана.

Следует отметить, что второй пункт первой статьи Устава ООН и правила Всемирной организации здравоохранения считают санкции, в основном запрет на ввоз лекарств, нарушением принципа равноправия и самоопределения народов.



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