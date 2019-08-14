Иранский мультфильм примет участие в испанском кинофестивале "ANIMARIO"

Международный кинофестиваль "ANIMARIO" 26-29 сентября пройдет в Мадриде.
Напомним, короткий мультфильм "Мистер олень" ранее также принял участие в кинофестивалях в Южной Корее, Японии, США, Польше и Германии. Ему также удалось получить премию за лучший короткий мультфильм на кинофестивале Skepto в Италии.
Тегеран, 14 августа, ИРНА – Мультфильм "Мистер олень" иранского режиссера Моджтаба Мусави вышел в главную программу международного кинофестиваля "ANIMARIO" в Испании.
Международный кинофестиваль "ANIMARIO" 26-29 сентября пройдет в Мадриде.
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