Иранский мультфильм примет участие в испанском кинофестивале "ANIMARIO"

Тегеран, 14 августа, ИРНА – "Если мы не получили результаты с истечением второго 60-дневного срока, безусловно, будем начинать третий шаг по сокращению обязательств по СВПД, чтобы найти разумное, сбалансированное и правильное решение", об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Рухани.