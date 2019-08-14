Рухани сообщил о начале 3-го шага по сокращению обязательств по СВПД с истечением второго 60-дневного срока

Говоря об эффективной внешней политики Исламской Республики Иран, Рухани на заседании кабинета министров заявил, что Тегеран продолжит диалог с соседними и другими странами мира в целях укрепления отношений.

По его словам, Иран в процессе сокращения обязательств продолжит переговоры, и после начала третьего шага вновь устанавливает 60-дневный срок.

8 мая 2019 года президент Ирана объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% — максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой. Это стало вторым шагом по сокращению Тегераном своих обязательств в рамках СВПД.

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