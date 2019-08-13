13 августа 2019 - 22:13
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News Code 83436263
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Верховный лидер призвал со всей силой противостоять заговору ОАЭ и Саудовской Аравии

Верховный лидер призвал со всей силой противостоять заговору ОАЭ и Саудовской Аравии

Тегеран, 13 августа. ИРНА – Верховный лидер исламской революции Аятолла Али Хаменеи принял во вторник делегацию движения «Ансар Алла».

Во время встречи, Верховный лидер отметил, что ОАЭ и Саудовская Аравия совершили большое преступление в Йемене, однако результатов они не достигнут. "Они стремятся расчленить Йемен. Необходимо со всей силой противостоять этому заговору и поддерживать единство и сплоченность Йемена и его территориальную целостность", - сказал Хаменеи на встрече с делегацией хуситов.

 Спикер движения хуситов, возглавляющий делегацию и находящийся в Тегеране, передал Аятолле Хаменеи письмо от лидера движения Абдель Малика Бадреддина.

"Сохранение целостности Йемена из-за различных религиозных верований и этнических групп требует межйеменско диалога", подчеркнул лидер.  

Кроме того, аятолла Хаменеи, упрекнул западные страны в безразличии к преступлениям в Йемене и Палестине.

 
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