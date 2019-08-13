Иран победил на конкурсе «Дорожный патруль» в рамках АРми-2019

По итогам конкурса среди автомобильных инспекций в общем зачете первое место заняла команда Иран, Россия – второе. Команда Узбекистана заняла третье место, а Армении – четвертое.

Напомним, что конкурс проходит с 10 по 15 августа на автодроме «Айлэнд» в Исламской Республике Иран. Конкурс состоит из двух этапов: соревнование специалистов и военно-техническая эстафета. Участники ксоревнуются как в индивидуальном, так и в командном зачетах.