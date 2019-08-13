13 августа 2019 - 18:08
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Иран победил на конкурсе «Дорожный патруль» в рамках АРми-2019

Иран победил на конкурсе «Дорожный патруль» в рамках АРми-2019

Тегеран, 13 августа. ИРНА – Команда Ирана заняла первое место по итогам международного конкурса «Дорожный патруль» в рамках Армейских международных игр в автодроме Айланд в Тегеране.

По итогам конкурса среди автомобильных инспекций в общем зачете первое место заняла  команда Иран, Россия – второе. Команда  Узбекистана заняла третье место, а  Армении – четвертое. 
Напомним, что конкурс проходит с 10 по 15 августа на автодроме «Айлэнд» в Исламской Республике Иран. Конкурс состоит из двух этапов: соревнование специалистов и военно-техническая эстафета. Участники ксоревнуются как в индивидуальном, так и в командном зачетах.

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