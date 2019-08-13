3 иранца выступят судьями на Олимпийских играх 2020 в Токио

Мохаммад Эбрагим Эмами, Мохаммад Мосалипур и Нима Садеги из Ирана вошли в список судей Международной Ассоциация по борьбе.

Эмами ранее был судьёй на Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро.

Международные соревнования по вольной и греко-римской борьбе 14-22 сентября пройдет в Нур-Султане с участием 108 борцов.



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