13 августа 2019 - 15:48
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3 иранца выступят судьями на Олимпийских играх 2020 в Токио

3 иранца выступят судьями на Олимпийских играх 2020 в Токио

Тегеран, 13 августа, ИРНА – Международная Ассоциация по борьбе во вторник объявила список из 46 судей, включая 3 иранца, которые будут на Олимпийских играх 2020 в Токио.

Мохаммад Эбрагим Эмами, Мохаммад Мосалипур и Нима Садеги из Ирана вошли в список судей Международной Ассоциация по борьбе.
Эмами ранее был судьёй на Олимпийских играх 2016 в Рио-де-Жанейро.
Международные соревнования по вольной и греко-римской борьбе 14-22 сентября пройдет в Нур-Султане с участием 108 борцов.


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