Иран занял 3-е место на конкурсе АрМИ-2019 «Мастер-оружейник»

Иранские военные в категории оружия калибра 8,5 миллиметров заняли третье место, Китай и Казахстан также заняли первое и второе места, соответственно.
В ходе юбилейных 5-х Армейских международных игр с 3 по 17 августа в четырех конкурсах, проводимых на территории Китайской Народной Республики — «Суворовский натиск», «Чистое небо», «Мастер-оружейник» и «Безопасная среда» — будут состязаться 24 команды, представляющие страны Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Соревнования пройдут на объектах тренировочной базы «Корла» в Синьцзянском военном округе.
Пекин, 13 августа, ИРНА – Иранская команда заняла третье место на конкурсе АрМИ-2019 «Мастер-оружейник» в Китае.
Иранские военные в категории оружия калибра 8,5 миллиметров заняли третье место, Китай и Казахстан также заняли первое и второе места, соответственно.
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