Футболистка из Ирана стала легионером в Турции

Нападающий иранской команды Зобахан Исфахана сыграет в Премьер-лиге Турции в рамках двухлетнего контракта с Konak Spor.
18-летняя иранская футболистка ранее сыграла в составе сборной Ирана по футболу среди кадетов.
Хосрави считается одним из подопечных иранского тренера Катаюн Хосрояр.
Тегеран, 13 августа, ИРНА – Игрок молодежной сборной Ирана по футболу Гольнуш Хосрави подписала контракт с турецкой ФК Konak Spor.
Нападающий иранской команды Зобахан Исфахана сыграет в Премьер-лиге Турции в рамках двухлетнего контракта с Konak Spor.
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