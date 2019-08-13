13 августа 2019 - 14:07
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Футболистка из Ирана стала легионером в Турции

Футболистка из Ирана стала легионером в Турции

Тегеран, 13 августа, ИРНА – Игрок молодежной сборной Ирана по футболу Гольнуш Хосрави подписала контракт с турецкой ФК Konak Spor.

Нападающий иранской команды Зобахан Исфахана сыграет в Премьер-лиге Турции в рамках двухлетнего контракта с Konak Spor.
18-летняя иранская футболистка ранее сыграла в составе сборной Ирана по футболу среди кадетов.
Хосрави считается одним из подопечных иранского тренера Катаюн Хосрояр.


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