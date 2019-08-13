Предприняты важные шаги для реконструкции реактора в Араке: Иран

Заявив, что проект реактора в Араке идёт успешно, Салехи добавил, что Фордо считается одним из главных ядерных объектов ОАЭИ.

По его словам, объекты установлены в ядерном комплексе Фордо площадью 16 тыс. квадратных метров.

"Фордо служит не только нуждам ядерной промышленности, но и другим отраслям промышленности страны", заявил Салехи, добавив, что в настоящее время даже нельзя сравнить комплекс Фордо с тем, что было 3 - 4 года назад.

Поделив Совместный всеобъемлющий плана действий (СВПД) на три части: техническую, экономическую и правовую, Салехи заявил, что нет никаких проблем в технической области.

Он заключил, что в случае неприверженности Европы своим обязательствам в политической, правовой и экономической областях, Иран может отреагировать на это в технической сфере.

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