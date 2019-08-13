Рухани назвал растущими отношения между Тегераном и Баку

Поздравив с праздником Курбан-байрам, Рухани в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым во вторник заявил о растущих отношений двух стран благодаря усилиями властей Ирана и Азербайджана.

Указав на влиятельные результаты контактов властей двух стран, глава иранского правительства выразил надежду на ускорение реализации соглашений.

"Азербайджанская Республика всегда является дружественной и братской страной для Ирана", подчеркнул Рухани, заявив о расширении братских связей между двумя странами.

Ильхам Аливе в телефонном разговоре также назвал растущими отношения с Тегераном, выразив надежду на встречу с иранским президентом в ближайшем будущем.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392