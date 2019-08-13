Рухани назвал растущими отношения между Тегераном и Баку

Поздравив с праздником Курбан-байрам, Рухани в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым во вторник заявил о растущих отношений двух стран благодаря усилиями властей Ирана и Азербайджана.
Указав на влиятельные результаты контактов властей двух стран, глава иранского правительства выразил надежду на ускорение реализации соглашений.
"Азербайджанская Республика всегда является дружественной и братской страной для Ирана", подчеркнул Рухани, заявив о расширении братских связей между двумя странами.
Ильхам Аливе в телефонном разговоре также назвал растущими отношения с Тегераном, выразив надежду на встречу с иранским президентом в ближайшем будущем.
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Тегеран, 13 августа, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани назвал двусторонние отношения между Тегераном и Баку братскими, дружественными и растущими, подчеркнув важность развития всестороннего взаимодействия двух стран.
Поздравив с праздником Курбан-байрам, Рухани в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым во вторник заявил о растущих отношений двух стран благодаря усилиями властей Ирана и Азербайджана.
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