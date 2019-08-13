Иран и Великобритания обменялись документами для освобождения задержанного танкера в Гибралтаре

Говоря о последней ситуации вокруг захвата Великобританией иранского танкера в Гибралтаре, иранский чиновник во вторник на пресс-конференции по случаю международного дня судоходства заявил, что иранский танкер пока не освобожден.

По его словам, иранский нефтяной танкер был задержан из-за необоснованных причин.

"Иран и организации портов и судоходства предприняли усилия для освобождения танкера, Великобритания также выразила интерес к разрешению этой проблемы", сказал он, добавив, что Тегеран и Лондон обменялись документами, способствующие урегулированию этого вопроса.

Эслами выразил надежду на решение проблемы в ближайшем будущем и освобождение танкера под флагом Исламской Республики Иран.

4 июля власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace-1 с иранской нефтью на борту под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял нефть в Сирию в нарушение санкций. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что танкер, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил нефть в Сирию.

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