США превратили Персидский залив в пороховую бочку, заявил Зариф

Подвергнув критике США из-за поставки оружия в страны Персидского залива, Зариф заявил, что только в прошлом году США продали региону оружия на 50 млрд. долларов.

"Некоторые страны региона, в которых проживает менее трети нашего населения, тратят 87 млрд. долларов на военные закупки. Давайте сделаем сравнение: в прошлом году Иран потратил 16 млрд. долларов на все свои вооружённые силы, при том что в армии почти миллион человек, ОАЭ с населением в один миллион потратили 22 млрд. долларов, а Саудовская Аравия вооружилась на 87 млрд. долларов", добавил он.

«Если вы говорите об угрозах, исходящих из региона, то угрозы исходят от США и их союзников, которые наполняют регион оружием, превращая его в готовую взорваться пороховую бочку», - отметил он, добавив, что если США хотят говорить о ракетах Ирана, сначала они должны прекратить поставки оружия в регион.



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