Никакие препятствия не могут помешать отношениям Ирана и Азербайджана: вице-президент ИРИ

Иранский вице-президент на встрече с премьер-министром Азербайджана Новрузом Мамедовым в понедельник назвал главной целью Каспийского экономического форума расширение сотрудничества прикаспийских стран.

"Увеличение транспорта и транзита между странами сыграет важную роль в двусторонних отношениях, и международный транспортный коридор "Север-Юг" может принести региону хорошие результаты", добавил он.

Говоря о недавнем визите министра экономики Азербайджана в Тегеран, Джахангири подчеркнул необходимость развития отношений двух стран в областях туризма, промышленности и здравоохранения.

Иранский первый вице-президент также призвал к трехстороннему и многостороннему взаимодействию с Турцией, Россией, Туркменистаном и Грузией для увеличения объема торгового оборота.

Мамедов на этой встрече назвал расширение отношений с Ираном требованием правительства и народа Азербайджана.

"Мы стремимся создать и укреплять мосты между странами региона, и считаем, что Иран может сыграть главную роль в этом отношении", отметил он.

Указав на увеличение объема товарооборота через Иран благодаря стратегической позиции страны, он призвал к завершению коридора "Север-Юг".



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