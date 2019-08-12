Сотрудничество Ирана и Туркменистана пойдет на пользу региона

В ходе переговоров вице-президент Ирана выразил надежду, что проведение первого Каспийского экономического форума будет способствовать созданию новых совместных проектов. "Форум стал не только площадкой для обмена мнениями стран-членов, но и шагом к развитию экономического сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровне", заявил Джахангири.

Первый вице-президент Ирана отметил, что устранение препятствий на пути банковских отношений может стать шагом к расширению сотрудничества между частными секторами экономик двух стран.

Президент Туркмении, в свою очередь, призвал к развитию взаимодействия в области топливно-энергетического комплекса. Он подчеркнул, что Ашхабад заинтересован в расширении сотрудничества с Тегераном по всем направлениям.

Джахангири находится в Туркменистане для участия в первом Каспийском экономическом форуме.

Первый Каспийский экономический форум прошел 12 августа 2019 г. в городе Туркменбаши. В форуме приняли участие представители России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Иранскую делегацию на форуме представляет Эсхак Джахангири.

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