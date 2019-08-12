12 августа 2019 - 23:02
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Джахангири посетил выставку инновационных технологий Каспия

Джахангири посетил выставку инновационных технологий Каспия

Тегеран, 12 августа. ИРНА — Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в понедельник посетил выставку инновационных технологий Каспия в Туркменистане.

Джахангири находится в Туркменистане для участия в первом Каспийском экономическом форуме.

Первый Каспийский экономический форум проходит 12 августа 2019 г. в городе Туркменбаши. В форуме примут участие представители России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Иранскую делегацию на форуме представляет Эсхак Джахангири.

Целью форума является развитие экономического сотрудничества между Туркменистаном, Россией, Азербайджаном, Ираном и Казахстаном.

Форум проходит одновременно с Днем Каспия и годовщиной подписания Конвенции о правовом режиме моря (12 августа) в трех разделах: "Выставка инновационных технологий Каспия", "Каспийский экономический форум" и "Встречи представителей правительств, компаний".

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