12 августа 2019 - 20:17
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News Code 83434794
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В Кремле сообщили о переносе встречи Путина с Рухани и Алиевым

В Кремле сообщили о переносе встречи Путина с Рухани и Алиевым

Москва, 12 августа. ИРНА — Встреча на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Рухани перенесена на более поздний срок. Об этом как передает РИА Новости сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

"Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам",  сказал Песков.

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