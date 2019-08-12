В Кремле сообщили о переносе встречи Путина с Рухани и Алиевым

"Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам", сказал Песков.
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Москва, 12 августа. ИРНА — Встреча на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Рухани перенесена на более поздний срок. Об этом как передает РИА Новости сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
"Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам", сказал Песков.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9409
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