12 августа 2019 - 20:09
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Джахангири: США стремятся к эскалации напряженности в регионе Персидского залива

Джахангири: США стремятся к эскалации напряженности в регионе Персидского залива

Тегеран, 12 августа. ИРНА — Иран уже давно обеспечивает безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе, однако действия США в последнее время создают угрозу безопасности в этом регионе, заявил первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым на полях на полях первого Каспийского экономического форума.

"Несмотря на то, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило соблюдение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделки, США незаконно и в одностороннем порядке вышли из многостороннего соглашения", сказал Джахангири.

Иранский первый вице-премьер призвал все стороны к приверженности СВПД, заявив, что Иран сократил часть своих обязательств через год после выхода США, а также после введения жестоких и бесчеловечных санкций против иранского народа.

"Действия США в Персидском Оманском заливах направлены против региональной стабильности и безопасности", сказал он, добавив, что Иран ожидает, что государства-члены СБ ООН, такие, как Россия предупредят США по этому поводу.

Джахангири подчеркнул важность развития двусторонних отношений и повышения уровня сотрудничества между Тегераном и Москвой. "Иран готов развивать сотрудничество с Россией во всех сферах, в том числе в области энергетики", подтвердил он.

Он также отметил, что Иран и Россия должны активизировать совместные усилия на уровне двух государств для ускоренной реализации проекта по строительству ТЭС в Сирик и по электрификации железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун в Иране.

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