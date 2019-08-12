Джангири: США стремятся к эскалации напряженности в регионе Персидского залива

"Несмотря на то, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило соблюдение Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделки, США незаконно и в одностороннем порядке вышли из многостороннего соглашения", сказал Джахангири.

Иранский первый вице-премьер призвал все стороны к приверженности СВПД, заявив, что Иран сократил часть своих обязательств через год после выхода США, а также после введения жестоких и бесчеловечных санкций против иранского народа.

"Действия США в Персидском Оманском заливах направлены против региональной стабильности и безопасности", сказал он, добавив, что Иран ожидает, что государства-члены СБ ООН, такие, как Россия предупредят США по этому поводу.

Джахангири подчеркнул важность развития двусторонних отношений и повышения уровня сотрудничества между Тегераном и Москвой. "Иран готов развивать сотрудничество с Россией во всех сферах, в том числе в области энергетики", подтвердил он.

Он также отметил, что Иран и Россия должны активизировать совместные усилия на уровне двух государств для ускоренной реализации проекта по строительству ТЭС в Сирик и по электрификации железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун в Иране.

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