России и Ирану важно "сверять часы" в условиях санкций, заявил Медведев

"Мы приветствуем такие мероприятия, как этот саммит. Мы имеем хорошую возможность "сверить часы". Это важно, особенно имея в виду, что наши страны в настоящий момент реализуют важные программы развития и в то же время находятся в не самой благоприятной внешнеполитической конъюнктуре", - сказал он на встрече с Джахангери.

Как отметил Медведев, "даже несмотря на санкционное давление, мы развиваемся, и эта встреча - возможность обменяться соображениями о том, какие компоненты в сотрудничестве нас еще нужно усилить или продвинуть".

"В последний раз мы в Сочи встречались. Было немножко прохладней, но здесь тоже хорошо", - с улыбкой заметил российский премьер.

В свою очередь иранский вице-президент согласился, что подобные форумы - это хорошая возможность обсудить вопросы двусторонних отношений. Он также поддержал высказанный Медведевым в ходе его выступления на форуме тезис о том, что страны региона, помимо развития экономического сотрудничества, должны обращать внимание на экологическую ситуацию в Каспийском море.

"Я так понял, что второй раунд этого экономического форума пройдет в России. Я думаю, там нам удастся договориться о более важных решениях",- добавил Джахангери.

Ранее в ходе своего выступления на форуме Медведев предложил провести второй Каспийский экономический форум в Астрахани.

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