Джахангири назвал главную причину напряженности в Персидском заливе

"Выходя из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, администрация США показала, что она не привержена международным соглашениям", сказал Джахангири.

Он добавил, что к сожалению, американская сторона ведет политику по созданию нестабильности в регионе. "Односторонняя политика Америки, использование санкций со стороны Америки является огромной проблемой для нашего региона", указал он.

"Несмотря на то, что политика иранофобии со стороны США потерпела неудачу из-за конструктивной роли Ирана в региональных событиях и в борьбе с терроризмом, но создание нестабильности для продажи безопасности все еще останется обманчивой стратегией США", отметил он.

Иранский вице-президент также добавил, что Тегеран выступает за создание организации сотрудничества прикаспийских стран, которая должна стать основой для экономического взаимодействия в регионе. "Для формирования устойчивой базы с целью развития экономического сотрудничества прикаспийских стран необходимо наличие специальных механизмов. Мы предлагаем создать организацию сотрудничества прикаспийских стран, которая может стать подходящей площадкой для такого рода взаимодействия", заявил Джахангири.

По его словам, для развития экономических отношений между прикаспийскими странами нужна прочная и подходящая правовая основа. "Кроме того, на новый уровень региональную торговлю может вывести реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом", сказал Джахангири.

Первый Каспийский экономический форум проходит 12 августа 2019 г. в городе Туркменбаши, Туркменистан. В форуме примут участие представители России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Иранскую делегацию на форуме представляет Эсхак Джахангири.

Целью форума является развитие экономического сотрудничества между Туркменистаном, Россией, Азербайджаном, Ираном и Казахстаном.

Форум проходит одновременно с Днем Каспия и годовщиной подписания Конвенции о правовом режиме моря (12 августа) в трех разделах: "Выставка инновационных технологий Каспия", "Каспийский экономический форум" и "Встречи представителей правительств, компаний".

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