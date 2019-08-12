12 августа 2019 - 14:39
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Зариф: военные коалиции в Персидском заливе заранее обречены на провал

Зариф: военные коалиции в Персидском заливе заранее обречены на провал

Тегеран, 12 августа. ИРНА — военные коалиции в Персидском заливе заранее обречены на провал, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф комментируя стремления США создать коалицию по патрулированию, в том числе в Персидском заливе во время встречи с катарским коллегой Мохаммадом бен Абдеррахманом аль-Тани.

"В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе, вопросы двусторонних отношений и необходимости постоянных консультаций обеих стран, являющихся соседями по Персидскому заливу, относительно развития ситуации в регионе", сообщает внешнеполитическое ведомства Ирана.

"Военные коалиции заранее обречены на провал, зарубежные силы ставят под угрозу безопасность в регионе", сказал Зариф, отметив, что ответственность за безопасность Персидского залива несут страны этого региона, а не зарубежные силы.

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