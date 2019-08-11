11 августа 2019 - 18:31
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Рухани провел телефонный разговор с эмиром Катара

Рухани провел телефонный разговор с эмиром Катара

Тегеран, 11 августа. ИРНА — Президент Ирана Хасан Рухани провел в воскресенье телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, сообщает пресс-служба иранского президента.

Как сообщается, в ходе телефонного разговора Рухани и Аль Тани обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, в регионе Персидского залива.

"Иранский президент отметил, что Тегеран придает особое значение сохранение и укреплению безопасности в зоне Персидского и Оманского заливов и Ормузском проливе, и считает, что безопасность в регионе обеспечивает развитие и интересы народов региона", говорится в сообщении.

Рухани подчеркнул, что присутствие трансрегиональных сил в регионе, в частности США приведет лишь к эскалации напряженности и осложнении ситуации в нем. При этом он отметил, что Иран заинтересован в продолжении диалога с дружественными странами с целью укрепления мира, безопасности и развития региона.

Президент Ирана также поздравил эмира Катара с праздником Курбан-байрам.

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