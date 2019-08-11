Джахангири отправился в Туркменистан на I Каспийском экономическом форуме

Первый Каспийский экономический форум состоится 12 августа 2019 года в городе Туркменбаши, Туркменистан. В форуме примут участие представители России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана. Иранскую делегацию на форуме представляет Эсхак Джахангири.

Целью форума является развитие экономического сотрудничества между Туркменистаном, Россией, Азербайджаном, Ираном и Казахстаном.

Форум будет проходить одновременно с Днем Каспия и годовщиной подписания Конвенции о правовом режиме моря (12 августа) в трех разделах: "Выставка инновационных технологий Каспия", "Каспийский экономический форум" и "Встречи представителей правительств, компаний".

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