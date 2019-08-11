Иранский дзюдоист завоевал Золото на всемирных играх полицейских и пожарных

Второе место занял дзюдоист сборной России, а дзюдоист из США и Беларуси заняли общее третье место.

Напомним, что в субботу иранский дзюдоист Али Матин занял второе место в весовой категории до 100 кг.

8 августа в китайском городе Чэнду открылись 18-е Всемирные игры полицейских и пожарных, в которых принимают участие более 10 тыс. человек из 79 стран и регионов мира, в том числе более 8 тыс. спортсменов. Соревнования пройдут с 8 по 18 августа и будут включать в себя 56 видов спортивных дисциплин. Иран в соревнованиях представляют всего семь спортсменов.

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