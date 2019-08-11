Иран не станет инициировать переговоры с США пока они вовлечены в экономическом терроризме

"Иран не станет инициировать переговоры в то время, как не соблюдаются международные права и нормы, а США оказывают на Иран давление в виде экономического терроризма", сказал Мусави.

По словам, Мусави США напрасно ожидает звонка от Ирана. "Они уже давно ожидают этого от Ирана, но ожидание — напрасное", сказал Мусави.

Комментируя блокировку доступа министра иностранных дел Ирана к соцсетям, в том числе Twitter, Мусави заявил, что этот шаг свидетельствует о нарушении властями США свободы слова и информации. "Голос Зарифа в качестве главы дипломатии Ирана непременно дойдет до всего мира надлежащим образом", указал официальный представитель иранского МИД.

Казначейство США, которое уже стало органом экономической войны против иранского народа, 31 июля внесло Зарифа в свой санкционный список. Власти США утверждают, что Зариф реализует авантюрную повестку верховного лидера Ирана и является главным официальным представителем режима по всему миру.

Ранее Зариф в интервью The New York Times сказал, что санкции не влияют ни на него, ни на его семью, поскольку, у него нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана.

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