Санаи: иранский экспорт в Россию увеличился в 4 раза

"Отношения между Ираном и Россией в последние годы активно развиваются по многим направлениям, это касается как двустороннего сотрудничества, так и регионального партнерства. Растут экономические связи и товарооборот", сказал Санаи.

Однако он отметил, что нынешний объем товарооборота между Ираном и Россией не соответствует уровню их политических отношений и существующему потенциалу двух стран.

По его словам, между Ираном и Россией поддерживаются постоянные контакты на высшем и высоком уровнях. С 2013 по 2019 годах президенты Ирана и России Хасан Рухани и Владимир Путин встречались 17 раз.

Кроме того, добавил посол, туристический поток между Ираном и Россией в последние годы увеличился в 10 раз. "Туристический поток из Ирана в Россию и наоборот в 1392 году по иранскому календарю (с 21 марта 2013 года по 20 марта 2014 года) составил 10 тыс. человек. Однако в 2017 году он достиг более 100 тыс. человек", сказал Санаи.

Иранский посол напомнил, что российский холдинг РЖД в 2018 году начал работы по электрификации линии Гармсар – Инче Бурун в Иране.

Проект РЖД в Иране стоимостью 1,2 миллиарда евро предусматривает электрификацию железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун с поставкой путевой техники и 40 локомотивов. Он будет финансироваться за счет средств государственного экспортного кредита правительства РФ правительству Ирана.

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