В иранском Ардебиле открылось представительство международной организации CITI1

Глава организации CITI1 по международным делам Реза Садеги заявил об активизации представительств халяльного туризма в Иране, добавив, что эти представительства представляют все необходимые услуги мусльманину-туристу.

"Все туристические услуги, включая халяльную еду, авиацию, морской транспорт, ремесла, магазин, гостиницу, лекарства, косметику, больницу и даже банковское дело представляются туристам", отметил он.

Лицензия халяьного туризма Всемирной организацией интеллектуальной собственности регистрирована в Женеве. 27 европейских и 17 африканских стран и страны-члены Организации исламского сотрудничества также одобрили халяль туризм.

Заместитель губернатора провинции Ардебиль Бехруз Недаи также сказал об уникальных туристических потенциалах провинции, заявив, что азербайджанские граждане составляют большинство туристов провинции.

Халяль туризм — вид туризма, направленный на мусульман, предоставляющий возможность отдыхать в соответствии с нормами Ислама. Размещение при Халяль туризме осуществляется в отелях, которые предлагают только безалкогольные напитки, вся еда соответствует стандарту Халяль и оснащена раздельной для мужчин и женщин инфраструктурой: бассейны, спа, пляжи и т. д.

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