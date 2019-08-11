11 августа 2019 - 16:13
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Президент Таджикистана поздравил иранского президента с праздником Курбан-байрам

Президент Таджикистана поздравил иранского президента с праздником Курбан-байрам

Тегеран, 11 августа, ИРНА – Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил иранского коллеги Хасана Рухани с праздником Курбан-байрам.

Таджикский президент в своей поздравительной телеграмме выразил надежду на укрепление и развитие братских отношений и конструктивного сотрудничества двух стран в дальнейшем.
Он также пожелал стабильности, безопасности, развития и благосостояния иранскому народу.
Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - один из двух главных праздников ислама, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама (Ид аль-Фитра), праздника разговения после месяца поста рамадана.

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