Иранский фильм "Лотус" будет показан на экологическом кинофестивале в Австралии

10-й международный экологический кинофестиваль в Австралии с 24 октября по 1 ноября пройдет в Мельбурне.

Экологический кинофестиваль Австралия является кинофестивалем, который представляет и на международном уровне, произведенные экологические фильмы вокруг Австралии.

В фильме рассказывается об истории пожилой женщины, которая ждала 12 лет, чтобы получить разрешение для входа на остров и встретиться с его единственным жителем.

Ранее Лотус получил художественную премию на кинофестивале Big Sky и приз за лучшую режиссуру кинофестиваля в Бейруте. Он также был номинирован на лучший фильм на документальном фестивале Sheffield в Великобритании, кинофестивале в Лос-Анджелесе, фестивале документальных фильмов в Чешской Республике и фестиваль короткометражных фильмов в Манчестере, Великобритания.

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