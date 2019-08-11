Празднование Курбан-байрама в Иране

Курбан-байрам – это исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.
В этот день совершение молитвы является одним из ритуалов праздника. Курбан-байрам- официальный праздник в Иране, хотя в некоторых исламских странах этот праздник продолжается три - четыре дня.
После жертвования животных паломниками, которые успешно завершили обряд хаджа в Мекку, как правило, жертвенное мясо раздают соседям и бедным.
Надеть новую одежду, посетить родственников, а также тех, которые недавно потеряли любимых и близких, - общие ритуалы в Иране в во время праздника.
Иногда люди пользуются праздником, чтобы попутешествовать.
В этот день народ также готовит специальные сладости и блюда.
Иногда также жители некоторых городов украшают жертвенного барана цветными тканями.
Можно сказать, что Курбан-байрам - это возможность укрепить дружбу и разрешить разногласия между людьми, посещение родственников, так как этот великий день укрепляет дружбу.
Тегеран, 11 августа, ИРНА - Иранский народ вместе с мусульманами всего мира празднуют 10-й день месяца Зуль-хиджы под названием Курбан-байрам. Этот праздник имеется в разных районах Ирана и отмечают его по разным обычаям.
Курбан-байрам – это исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.
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