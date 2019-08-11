Празднование Курбан-байрама в Иране

Курбан-байрам – это исламский праздник окончания хаджа, отмечаемый через 70 дней после праздника Ураза-байрам, в 10-й день месяца Зуль-хиджа в память жертвоприношения Ибрахима, считающегося в исламе пророком.

В этот день совершение молитвы является одним из ритуалов праздника. Курбан-байрам- официальный праздник в Иране, хотя в некоторых исламских странах этот праздник продолжается три - четыре дня.

После жертвования животных паломниками, которые успешно завершили обряд хаджа в Мекку, как правило, жертвенное мясо раздают соседям и бедным.

Надеть новую одежду, посетить родственников, а также тех, которые недавно потеряли любимых и близких, - общие ритуалы в Иране в во время праздника.

Иногда люди пользуются праздником, чтобы попутешествовать.

В этот день народ также готовит специальные сладости и блюда.

Иногда также жители некоторых городов украшают жертвенного барана цветными тканями.

Можно сказать, что Курбан-байрам - это возможность укрепить дружбу и разрешить разногласия между людьми, посещение родственников, так как этот великий день укрепляет дружбу.

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