Муссоны — устойчивые ветры, возникающие на границе материка и океана, периодически меняющие своё направление (летом дуют с океана, зимой — с материка). Свойственны тропическим областям и некоторым приморским местностям умеренного пояса (Дальний Восток). Муссонный климат характеризуется повышенной влажностью в летний период.

В иранском Чабахаре летом считается сезоном морских видов спорта именно благодаря этому явлению.

Таким образом, в этот период порты южной части Систана и Белуджистана подвержены влиянию этого явления благодаря близости к Индийскому океану. При этом морские волны, повышение влажности, муссонные дожди, а также муссонные ветра создают условия для прибрежных водных видов спорта.

Все это привело к тому, чтобы в порту Чабахар испытать приятную погоду в то время как, в других районах Ирана испытывают чрезмерную жару.

Чабахар - город-порт на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан, расположенный на берегу Оманского залива, административный центр провинции. Порт Чабахара, крупнейший в Иране после Бендер-Аббаса, является одним из ключевых элементов транспортного коридора "Север-Юг".

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