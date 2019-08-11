Кашмирский конфликт должен быть разрешен путем дипломатии: Рухани

При этом Рухани подчеркнул, что Исламская Республика Иран приложит все усилия для поддержания мира и безопасности в регионе и защиты прав мусульманских народов.

Об этом он заявил в телефонном разговоре с пакистанским коллегой Имраном Ханом.

"Иран стремится расширять отношения и сотрудничество с соседними странами, особенно с Пакистаном, в различных областях, включая развитие совместных пограничных рынков", - отметил он.

По его словам, "сегодня Иран находится в особой ситуации из-за односторонних и жестких санкций США, но он также работает над обеспечением прочной безопасности в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском море и развивает торгово-экономические отношения со своими соседями."

"Исламская Республика Иран всегда стремилась предотвратить напряженность и беспорядки в регионе, и мы считаем, что кашмирские мусульмане должны пользоваться своими законными интересами и правами и иметь возможность жить в мире", - добавил Рухани.

Ссылаясь на то, что Иран призывает Индию и Пакистан предотвращать напряженности и не допустить гибели мирных граждан в Кашмире, проявив более сдержанности, Рухани пояснил, что "кашмирский конфликт должен разрешиться путем дипломатии, а не войной."

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