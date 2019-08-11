11 августа 2019 - 13:36
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News Code 83433514
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Российские осетинские бизнесмены приветствовали работать с Ираном

Российские осетинские бизнесмены приветствовали работать с Ираном

Тегеран, 11 августа, ИРНА - Мясо можно экспортировать из Осетии в Иран, и бизнесмены этой области готовы покупать у Ирана орехи, цемент и камень, заявил президент ТПП РСО-АЛАНИЯ Казбек Туганов.

Президент Торгово-промышленной палаты Республики Северная Осетия-Алания во главе делегации вчера прибыл в Иран.

Туганов заявили, что целью их визита в Иран было изучение зерновых рынков двух стран и использование общих мощностей для экспорта на третьи рынки. Он  назвал этот  визит введение в переговоры о начале торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Туганов напомнил о присутствии нескольких коммерческих и промышленных компаний из этой республики в составе делегации, отметив готовность зернового обмена между двумя сторонами.

По его словам, "Северный Кавказ стремится во всех областях работать с Ираном, и, учитывая возможности Тегеранской торговой палаты, сделать это будет намного проще."

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