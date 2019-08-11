Рухани отправится в Россию для участия в трехсторонней встрече в Сочи

Заместитель начальника штаба по связям и информации президента Ирана Парвиз Эсмаили в воскресенье сообщил, что лидеры Ирана, РФ и Азербайджана проведут переговоры в целях продолжения и развития трёхстороннего сотрудничества в области экономики и региональных коммуникаций.

По его словам, Хасан Рухани, Владимир Путин и Ильхам Алиев также выступят с совместным заявлением.

"Рухани проведёт отдельные встречи с президентами России, и Азербайджана в Сочи, где будут обсуждаться важнейшие двусторонние вопросы ", добавил он.

Высокопоставленная экономическая и политическая делегация будет сопровождать Рухани в ходе визита в Россию.

Иранский президент в среду ночью вернётся в Тегеран.

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