11 августа 2019 - 13:19
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News Code 83433466
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90 иностранных студентов обучаются в Бирджанском университете

90 иностранных студентов обучаются в Бирджанском университете

Бирджанд, 11 августа, ИРНА - Указав на политику министерства науки Ирана по привлечению иностранных студентов, заместитель ректора Бирджандского университета по культурым вопросам Мохаммад Гадери в воскресенье сообщил, что в настоящее время 90 иностранных студентов обучаются в этом вузе.

"Сегодня привлечение иностранных студентов считается приоритетом во всех развивающихся странах", заявил он, говоря о положительных эффектах привлечения иностранных студентов для научного и культурного развития общества.
По его словам, привлечение иностранных студентов может привести к экспорту культуры страны.
Он отметил, что проведение культурных программ для представления исторического города Бирджанд иностранным студентам включено в программу университета.
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