90 иностранных студентов обучаются в Бирджанском университете

"Сегодня привлечение иностранных студентов считается приоритетом во всех развивающихся странах", заявил он, говоря о положительных эффектах привлечения иностранных студентов для научного и культурного развития общества.

По его словам, привлечение иностранных студентов может привести к экспорту культуры страны.

Он отметил, что проведение культурных программ для представления исторического города Бирджанд иностранным студентам включено в программу университета.

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