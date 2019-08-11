Иран занял 4-е место на международной олимпиаде по информатике в Баку

31-я Международная олимпиада по информатике (IOI) 4-11 августа прошла в Баку с участием более 600 школьников, учителей и экспертов из 88 стран.

Мехди Джафари Равиз, Аршия Сольтани Моахер, Касра Мазахери и Мехршад Мирмохаммади вошли в состав иранской команды.

Иранские школьники завоевали 1 золото и 3 серебряные медали. США, Россия и Китай также заняли первое, второе и третье места, соответственно.

Иран до сих пор 26 раз принял участие на олимпиаде по информатике, и иранским школьникам удалось завоевать 24 золотых, 57 серебряных и 23 бронзовых медалей.

Международная олимпиада по информатике, которая ежегодно проводится с 1989 года и считается одним из самых престижных состязаний в сфере информатики, создает возможность для школьников из многих стран мира продемонстрировать свои знания и умения.

32-я международная олимпиада по информатике 19-26 июля 2020 пройдет в Сингапуре.

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