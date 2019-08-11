Иран и Таджикистан обсудили пути развития научных отношений

Иранский посол на встрече с министром образования и науки Таджикистана Нуриддином Саидом назвал своей миссией развитие растущих связей двух стран.
Указав на начало работы новых послов Ирана и Таджикистана, Саид выразил надежду на укрепление отношений двух сторон больше, чем раньше.
"Нет никаких препятствий на пути развития сотрудничества Тегерана и Душанбе в области науки", заявил посол Ирана в Таджикистане, назвав важным обмен академическими делегациями и проведение совместных выставок для представления научных достижений.
Он также выразил готовность Ирана к передаче опыта таджикской стороне в создании технопарков, стандартизации учебных заведений и проведении курсов подготовки учителей.
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Тегеран, 11 августа, ИРНА – Новый посол ИРИ в Таджикистане Мохаммад Таги Сабери призвал к расширению двусторонних отношений между Тегераном и Душанбе.
Иранский посол на встрече с министром образования и науки Таджикистана Нуриддином Саидом назвал своей миссией развитие растущих связей двух стран.
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