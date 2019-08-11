11 августа 2019 - 10:19
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Иранские борцы завоевали 20 медалей в Гран-при-2019 по борьбе в Грузии

Иранские борцы завоевали 20 медалей в Гран-при-2019 по борьбе в Грузии

Тегеран, 11 августа, ИРНА – В Тбилиси завершился турнир по вольной и греко-римской борьбе. Сборная Ирана одержала уверенную победу в общекомандном зачете, завоевав 20 медалей: 7 золотых, 3 серебряные и 10 бронзовых.

В столице Грузии Тбилиси завершился турнир Гран-при по греко-римской и вольной борьбе посвященный памяти  Вахтанга Балавадзе и Гиви Картозии.

Золотые медали завоевали Пуя Насерпур, Хамед Таб Амин Кавияни Нежад, Рамин Тахери, Мохаммад Хади Сарави по греко-римской борьбе, а Юнес Эмами и Камран Гасемпур по вольной.

3 серебряные медали также принесли Ирану Мохаммад Али Гераи, Пейман Биабани Бахман Теймури.

Ширзад Бехешти, Алиреза Неджати, Саман Абдоли,  Мейсам Делхани, Мохаммад Джавад Резаи и Пежман Поштам по по греко-римской борьбе, а Алиреза Сарлак, Мохаммад Багер Яхкеши, Абольфазл Хаджипур и Реза Афзали по вольной борьбе получили бронзу.

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